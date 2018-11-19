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Çaycumaspor, kendi sahasında Alaplıspor'a yenildi

Çaycumaspor kendi sahasında Alaplıspor’u ağırladı.

Çaycumaspor kendi sahasında Alaplıspor'u ağırladı. Çaycumaspor, maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.


Güçlü rakibine karşı ilk yarı Emre Akçin'in aldığı kırmızı kartla 10 kişi kalan Çaycumaspor, son dakikaya kadar savunmasına devam etti. Attığı gollerle beraberliği yakalasa da, uzatmalarda Alaplı Spor'un son golüyle mağlubiyetten kurtulamadı. Tribünleri dolduran Çaycuma halkı maç sonuna kadar takımını destekledi. Ahmet ve İbrahim Çaycumaspor'un gollerini kaydederken, Onur, Ahmet ve Burak Alaplıspor'a galibiyeti getiren golleri attı.


Maç sonu değerlendirme yapan Çaycumaspor Başkanı Erkan Arslan, "Bugün hava güzeldi. Her iki takım da müsabakaya hazırdı. Biz maça başlar başlamaz erken dakikalarda gol yedik. Bu golü çıkarmak için oyuncularımız canla başla mücadele ettiler. 1-1 ‘i bulduk akabinde tekrar ikinci golü kalemizde görmek durumu 2-1 yaptı. Ama biz oyundan ve disiplinden kopmadık. İkinci yarı itibariyle bir oyuncumuzda ikinci sarı kartla beraber atıldıktan sonra 2-1'de mağlubuz. Ben yinede sporcularımı kutluyorum. 10 kişi çok iyi mücadele vererek skoru 2-2'ye getirdik. Hala durum 2-2'iken ve biz 10 kişi iken yine baskı yapmaya başladık. Maalesef uzatmada yediğimiz bir golle maçı 3-2 kaybettik. Olabilir, artık önümüzdeki müsabakalara bakacağız. Ben sporcularıma 10 kişi yapmış oldukları müsabakadan kutluyorum” dedi.

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