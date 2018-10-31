Çaycuma'ya büyük morg yapımına başlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde büyük morg yerinin temeli atılarak inşaatına başlanıldı.

Çaycuma İlçesinin Perşembe Beldesine bağlı Koraman köyünde büyük morg inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Koramanlar köyünde Almanyalı gurbetçiler tarafından yapılan morgun yapımına, Perşembe Belediyesi de desteklerini esirgemedi. Almanya'da gurbetçi olan ve aynı zamanda Almanya Çaycumalılar derneğinin yönetim üyesi olan Veli Koraman, "Cenazemiz olduğunda bekletemiyoruz. Biz Almanya'dan gelene kadar maalesef defin işlemleri bitmiş oluyor. Kimi annesine, kimi babasına, kimi de kardeşine hasret kalıyor ve son vazifelerini yapamıyorlar. Sadece gurbetten gelen bizler için geçerli değil tabi. Buralarda kazalar oluyor, deprem, doğal afet gibi şeyler olunca da toplu cenazeler içinde herkese lazım olacak. Bizde el ele vererek böyle bir karar aldık. Bize desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız İsmail İnam'a ve bütün gurbetçi kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.