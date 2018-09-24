Çaydamar Deresi temizlenmeyi bekliyor

Zonguldak'ta bilhassa kış aylarında birçok sıkıntıyı beraberinde getiren derelerin ıslah çalışmaları kış sezonuna kısa bir süre kalmasına rağmen temizlenmemesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kış aylarında şiddetli yağışlarda tehlike oluşturan Çaydamar Deresinin hala temizlenmemesi vatandaşları tedirgin ediyor. Şiidetli yağışlarda derenin tehlike arz ettiğini ifade eden vatandaşlar “Kış aylarında burada su seviyesi olukça yükseliyor. DSİ tarafından her zaman temizliği yapılan dere bu sefer temizlenmedi. Kışa kısa zaman kaldı. Yakında yağışlar başlar dere içinde otlar büyüdü buranın tehlike arz ediyor. Kış gelmeden buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Yetkililerden bu konuda destek istiyoruz” dediler.