ÇAYEMDER, girişimcilik kursundaki kursiyer belgelerini aldı

Çaycuma öğretmen evinde gerçekleşen sertifika törenine; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Öğretmen Evi Müdürü Gürbüz Kurnaz ve Müdür Yardımcısı Seyfi Tavukçu, Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri, kursiyerler katıldı.

Çaycuma Emlakçılar Derneği (ÇAYEMDER) Başkanı Erol Ünlü konuşmasında; “25 kişiden oluşan kursiyerlerimize Girişimcilik Sertifikalarını dağıtmak için burada bulunuyoruz. KOSGEB ve İŞ-KUR yeni iş yeri açmak isteyenlere 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi kullanabilmesi için Girişimcilik kursları açmıştır. KOSGEB ve İŞ-KUR eğitimle ilgili STK’ların Girişimcilik kursları düzenlenmesini teşvik etmiştir. İlçemizde KOSGEB, İŞ-KUR, ÇAYEMDER, Çaycuma Öğretmenevi ve ASO’da 21 Mart 2018 ile 24 Mart 2018 tarihleri arasında “Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursu düzenledik. Kendilerine bugün Çaycuma Öğretmenevi ve ASO’da katılım sertifikalarını takdim etmek üzere toplandık. İŞ-KUR Şube Müdürümüz Sinan Kandemir’e , Eğitimlerde destek olan Öğretim Görevlisi İstanbul Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Gurbet Altay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İŞ-KUR Şube Müdürümüz Sinan Kandemir’, KOSGEB Zonguldak Müdürü Güven Aktaş’a, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu’ya da en derin şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ardından Kaymakam Keçeli konuşmasın da; “İŞKUR, KOSGEB ve ÇAYEMDER’in ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursunun, kursiyerlere belgelerini vermek için toplandık. Bu belgeler devletin bazı destelemelerinden, katkılarından kursiyerlerimizin faydalanmasını sağlayacak. İnşallah her birimiz bu imkanlardan istifade eder ve kendi işinizin patronu olursunuz. Ülkede işsizlik var gibi gözüküyor ama asıl sorun işsizlik değil kalifiye eleman yetiştirememekten kaynaklı. Sizler kendinizi iyi yetiştirirseniz, açacağınız işlere sahip çıkarsanız, gecenizi gündüzünüze katıp en iyisini yapmaya çalışırsanız emin olun yapacağınız işlerde başarılı olacaksınızdır. İş kurmadan önce araştırma, inceleme kısmını iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü adım attıktan sonra geri dönüşü çok pahalıya mal olabiliyor. Ön başlangıcı detaylı bir inceleme, araştırma, bölgenin ihtiyaçlarını ve başarılı olacak işleri mutlaka iyi araştırmak gerekiyor. Acele bir şeyler yapmaktansa doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi, doğru yapan insanlar olun. Yapacağınız iş alanında en iyi olursanız mutlaka ileride sizleri çok başarılı iş adamı veya iş kadını olarak Çaycumamız da görmek istiyorum. Başta kursu düzenleyen dernek Başkanımız Erol Bey olmak üzere, kursta eğim veren Gurbet Bey, kursa ev sahipliği yapan Öğretmen evi Müdürümüz Gürbüz Bey ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah iş yerlerinin açılışlarınında da yine beraber oluruz” diyerek sözlerini sonlandırırken kursiyerlere sertifika belgeleri verildi.