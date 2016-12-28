Cemil Meriç’in doğumunun yüzüncü yılı dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Kayahan Özgül, tüm yönleriyle Cemil Meriç’i anlattı.

28 Aralık Çarşamba günü Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda düzenlenen “Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç” başlıklı konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Cemil Meriç’i, fikri ve edebi hayatını anlatan Özgül, Meriç’in yetiştiği çevre ve fikir hayatının gelişimine değinerek; hem dönemin siyasi ve sosyal hayatından hem de Cemil Meriç’in eserlerinden örnekler vererek anlattı.

Konferans sonunda Yrd. Doç. Dr. Metin Kayahan Özgül’e Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Osman Arıcan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.