Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:31

Cemile Tatoğlu Anaokulu Orff Schulwerk eğitimlerini tamamladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren, Kurucu Okul Müdürü Biray Demirhan Döl önderliğinde Cemile Tatoğlu Anaokulu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile okul öncesi öğretmenlerine özel Orff Schulwerk Eğitimilerinin ikincisi tamamlandı.

Cemile Tatoğlu Anaokulu Orff Schulwerk eğitimlerini tamamladı

14 Mayıs 2018 15:31


İlki Şubat ve Mart aylarında düzenlenen Orff Schulwerk eğitiminin devamı niteliğinde olan ‘Orff Eğitimi Ritim Zamanı-2’ adlı proje 28-29 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.


Cemile Tatoğlu Anaokulu çok amaçlı etkinlik salonunda yapılan eğitimler 3 tam gün üzerinden gerçekleştirdi. 28-29 Nisan 2018 ve 5 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan eğitime 35 öğretmen katıldı. Eğitimler Orff Schulwerk alanında profesyonel lisanslı eğitimci olan İlkay Nişancı tarafından yürütüldü. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara, 24 saat eğitim aldıklarına dair, ‘Forum Salzburg Onaylı Uluslararası Orff Schulwerk Sertifikası’ verildi.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı çerçevesinde sürdürülebilir sosyal kalkınmaya faydalı olacak faaliyetler olarak değerlendirilen teknik destek kapsamında, eğitmen eğitimleri düzenlenirken, gelen talebe ve yenilikçi eğitim anlayışa göre okul öncesi eğitime katkı verecek her konuda eğitimlerin devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç