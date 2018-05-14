Cemile Tatoğlu Anaokulu Orff Schulwerk eğitimlerini tamamladı

İlki Şubat ve Mart aylarında düzenlenen Orff Schulwerk eğitiminin devamı niteliğinde olan ‘Orff Eğitimi Ritim Zamanı-2’ adlı proje 28-29 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.

Cemile Tatoğlu Anaokulu çok amaçlı etkinlik salonunda yapılan eğitimler 3 tam gün üzerinden gerçekleştirdi. 28-29 Nisan 2018 ve 5 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan eğitime 35 öğretmen katıldı. Eğitimler Orff Schulwerk alanında profesyonel lisanslı eğitimci olan İlkay Nişancı tarafından yürütüldü. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara, 24 saat eğitim aldıklarına dair, ‘Forum Salzburg Onaylı Uluslararası Orff Schulwerk Sertifikası’ verildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı çerçevesinde sürdürülebilir sosyal kalkınmaya faydalı olacak faaliyetler olarak değerlendirilen teknik destek kapsamında, eğitmen eğitimleri düzenlenirken, gelen talebe ve yenilikçi eğitim anlayışa göre okul öncesi eğitime katkı verecek her konuda eğitimlerin devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı.