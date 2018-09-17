Çevik, "Öğrencilere kitaplarını teslim ettik"

Çevik, Alaplı Ahmet Zeki İlkokulunda kitapların öğrencilere teslim töreninde yaptığı konuşmada yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Eğitim öğretim yılı öncesi her yıl olduğu gibi öğrenciler sınıflarına girdiklerinde ders kitapları hazır olacak. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bakanlıkça gönderilen ilk, orta ve lise dengi okullara gönderilen kitaplar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerine, ilçe müdürlükleri de okul müdürlerine göndererek kitaplar öğrencilerin sıralarına bırakıldı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarımızı tamamladık. Okullar açılmadan bakanlığımızdan gönderilen öğrencilerimizin ders kitaplarının tamamı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize gönderildi ve kitaplar çocuklarımızın sıralarına bırakıldı. Bizde bu okullarda herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerimizi yaptık. Sorun yaşanmamsını sağladık" dedi.

Çevik ile birlikte Şube Müdürü Abdulvahap ile Ahmet Zeki İlkoklulu Müdürü Murat Asma da hazır bulundu.