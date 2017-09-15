CHP’li başkandan plajda alkol yasağı açıklaması

Konunun yerel ve ulusal medyada farklı şekilde yer almasının gereksiz olduğunu belirten Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri’nin belli kurallar çerçevesinde işletildiğini ifade etti. Hiçbir zaman yasakçı bir zihniyete sahip olmadıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, şu açıklamayı yaptı:

“Önceki gün Kapuz Plajı Sosyal Tesislerimizde, kamuoyunu yeterince meşgul eden bir durum yaşandı. Kapuz Plajımız uzun yıllardır, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte denize girdikleri bir yerdir. Halkımızın huzuru konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu nedenle belli kurallarımız vardır. Zaten plajımızın kapısında o kurallarımız yazmaktadır. Kumsalda halkımız, çocukları ile birlikte denize girmektedirler. Alkol kullanmak isteyen vatandaşlarımız restoran kısmında alkol alabilmektedirler. Kumsalda içki kullanımı olmayacağını ve kimsenin rahatsız olmaması adına bu kurallar vardır ve bu kurallara halkımız uymak zorundadır. Halkımız, plajımızdan gayet memnundur. Bu anlamda mesleğini sonradan öğrendiğimiz doktor arkadaşlarımız keşke daha makul ölçüde arkadaşlarımıza yardımcı olsalardı konu buralara kadar gelmezdi. Restoran kısmında böyle bir hak varken, sahilde alkol alınması ve görevli arkadaşlara yardımcı olunmaması durumunda uyarı anlamında müdahale yapılması gerekiyordu. Bizler yasakçı bir zihniyete asla sahip değiliz. Yaşanan olaydan bir belediye başkanı olarak üzüntü duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Kumsalda alkol alınması demek farklı olayların da yaşanması anlamına gelir ve bizde bunun önüne geçemeyiz. Vatandaşlarımızın huzuru için belli kurallar koyulması gerekir. Alkol herkeste aynı etkiyi vermeyebilir. Sayın Valimiz ile birlikte önceden planladığımız Kapuz Plajı’nı incelememizi bugün gerçekleştirdik. Sayın Valimiz plajımızı çok beğendi ayrıca bu konuyla ilgili de gerekli açıklamayı yaptı. Gerek zabıta personelimiz, gerek polis memuru arkadaşlarımız görevlerini kanunlar çerçevesinde yapmışlardır. Vatandaşlarımız Kapuz Plajı’nı huzurlu, temiz, güvenli olduğu için tercih ediyor. Yasakçı bir zihniyete sahip olmadığımızı, halkımızın huzuru ve güvenliği için kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyorum. Bayan arkadaşlarımıza karşı asla yanlış bir tavrımız olmamıştır, olmaz da. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Bu konunun bu kadar büyümesi de belediyemize karşı bir algı operasyonu yapılmak istendiğini düşünüyorum. Bir eğitimci belediye başkanı olarak bu tarz algılara ve düşüncelere, haberlere karşı olduğumu söylemek istiyorum. Konu bundan ibarettir. Biz, CHP’li bir belediye olarak asla ve asla yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Toplumumuzda belli kurallar çerçevesinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum.”