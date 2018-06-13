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13 Haziran 2018 10:44

CHP’li vekil ’Reis’ için oy istedi, sosyal medya yıkıldı

CHP Zonguldak 1.

CHP’li vekil ’Reis’ için oy istedi, sosyal medya yıkıldı

13 Haziran 2018 10:44

Sıra Milletvekili Ünal Demirtaş 24 Haziran günü yapılacak olan seçim için Kdz. Ereğli ilçesindeki gezilerini sürdürdüğü sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. Demirtaş’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.


CHP Zonguldak Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Ünal Demirtaş, Kdz. Ereğli ilçesinde seçim gezilerini sürdürüyor. Demirtaş destek için girdiği bir esnafa, "Cumhurbaşkanlığı’nda reise oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli’den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağ olun" ifadelerine yer verdi. Demirtaş’ın sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


Demirtaş, sözlerinin ardından ziyaret ettiği esnafın AK Partili olduğunu söylediğini bunun üzerine milletvekilliği için kendisinin bir hemşehrileri olarak destek istediğini söyledi. Çok tartışılan sözlerin ardından Demirtaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye en çok kendisinin destek verdiğini vurguladı.




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