Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 16:35

Çimento yüklü TIR, otomobille çarpıştı

Çimento yüklü TIR, otomobille çarpıştı

22 Aralık 2016 16:35

Alaplı’da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi
Edinilen bilgiye göre kaza Alaplı ilçesi yalı kavşağında meydana geldi. Akçakoca istikametinden seyir halinde olan 34 PY 3407 plakalı çimento yüklü TIR’ın sürücüsü Yalı kavşağına geldiği sırada kavşaktan şehir istikametine hareket eden Neile S. yönetimindeki 67 SN 324 otomobil ile çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu trafik kısa süreli durdu. Kaza yerine gelen trafik polislerinin kaza tutanağı tutmasının ardından yol trafiğe açıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç