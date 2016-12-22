Çimento yüklü TIR, otomobille çarpıştı

Alaplı’da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

Edinilen bilgiye göre kaza Alaplı ilçesi yalı kavşağında meydana geldi. Akçakoca istikametinden seyir halinde olan 34 PY 3407 plakalı çimento yüklü TIR’ın sürücüsü Yalı kavşağına geldiği sırada kavşaktan şehir istikametine hareket eden Neile S. yönetimindeki 67 SN 324 otomobil ile çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu trafik kısa süreli durdu. Kaza yerine gelen trafik polislerinin kaza tutanağı tutmasının ardından yol trafiğe açıldı.