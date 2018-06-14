Çınar’dan jandarmaya ziyaret

kuruluş yıldönümü nedeniyle jandarmayı ziyaret etti.

Vali Ahmet Çınar, Jandarma Teşkilatının 179. Yılı Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu. Tören mangası ile karşılanan Vali Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan eşliğidne Jandarma Şeref Defterini imzaladıktan sonra tüm teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Çınar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana unsurlarından olan, Devletimizin bekası, toplumun huzuru ve güvenliğini temini için üstün hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktayız. Jandarma Teşkilatı ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve düzenin sağlanması gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin her bölgesinde halkımızla iç içe ve büyük bir azimle görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatı, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini koruyarak, huzur ve esenliği temin etmiş, güvenini kazanmıştır. Milletimizle dayanışma içinde büyük bir özveriyle hizmet etmekte olan Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutlar, bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.