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Cinayet zanlıları yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 1 ölümlü olayın suçluları belli oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 ölümlü olayın suçluları belli oldu.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde gece saatlerinde 'Balıkçı Barınağı' olarak adlandırılan yerde Hasan M. isimli şahsın teknesinde bulunan Gökhan Dağlıoğlu, Gökhan K. ve Atakan R. E. isimli şahısların beraber oturup, alkol aldıkları esnada aralarında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.


Alkollü olan Gökhan Dağlıoğlu, Gökhan K. ve Atakan R. E. tartışma sonucunda kesici bir aletle, Gökhan Dağlıoğlu'nun sol tarafından boğaz karın ve kol kısmından darbe aldığı ve hayatını olay yerinde kaybettiği öğrenildi.


Olayın şüphelileri olan Gökhan K. ve Atakan R. E. isimli şahısları jandarma kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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