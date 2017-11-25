Cinnet getiren şahıs annesini öldürdü, babasını yaraladı

, annesini öldürürken, babasını ise ağır yaraladı.

Olay, dün gece sabaha karşı Gökçebey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Ersin K. İle aynı evde yaşadığı anne ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile anne ve babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne H.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu tarafından bıçaklanan baba A.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ersin K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Ersin K., tutuklanarak ceza evine götürüldü.