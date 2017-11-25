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25 Kasım 2017 18:17

Cinnet getiren şahıs annesini öldürdü, babasını yaraladı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde cinnet getiren Ersin K.

Cinnet getiren şahıs annesini öldürdü, babasını yaraladı

25 Kasım 2017 18:17

, annesini öldürürken, babasını ise ağır yaraladı.


Olay, dün gece sabaha karşı Gökçebey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Ersin K. İle aynı evde yaşadığı anne ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile anne ve babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne H.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu tarafından bıçaklanan baba A.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ersin K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Ersin K., tutuklanarak ceza evine götürüldü.




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