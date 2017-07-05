Cip bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan U.’un (33) kullandığı 67 TJ 530 plakalı cip, bisiklete binen 13 yaşındaki Emre A.’ya çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kazada yaralanan Emre A’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan sürücü Turan U. İse ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Yaralı bisiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.