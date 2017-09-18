Civak yeni projelerini açıkladı

Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçesi TSO Başkanı Ertan Civak basın toplantısı düzenleyerek yeni projelerini açıkladı. Civak, Ekim ayının ilk haftası yapılacak kongrede tekrar aday olacağını belirtirken genç, dinamik, memleket aşkıyla dolup taşan, işi düzgün olan, vizyon sahibi menfaat beklemeyen bir ekiple yola devam etmek istediğini söyledi. Yeni dönemle başlayacakları projelerle Devrek ve Gökçebey’e göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını vurgularken Civak, "Yıllardın Devrek ve Gökçebey bölgesini içine alan OSB’nin kurulması için yoğun gayret gösteren Devrek TSO Başkanı Ertan Civak, “ Öncelikle odamız paydaşlarında birliğin ve beraberliğin sağlanması, paydaşların oda ve aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmesi temel görevlerimiz içinde yer almaktadır. Bu kurum sadece tıpkı noter gibi onay ve evrak temin edilen bir yer değil, birlik ve beraberliğin sağlandığı büyük bir kurumdur.Gökçebey Çukur bölgesine kurulmasını istediğimiz OSB yarınlarımızın geleceği. İş, aş, katma değer oluşturacak. Yatırım yapmak isteyen var ama uygun arazi yok. OSB kurulmasını istediğimiz bölge ulaşım başta olmak üzere her yönüyle gelecek vadeden bir yer. Havaalanına yakın, kara yolu bağlantı noktasında, demir yolu geçiş yolunda, Filyos nehrinin ıslah edilmesinin ardından nehir aracılığıyla deniz ulaşımı da mümkün. Çaycuma OSB’de de boş yer olmadığından gelişme bölgemize doğru olacak” dedi.

“Doğa turizmini ön plana çıkarma gayretlerimiz var"

Sanayinin ötesinde seracılık, doğa turizmi, tarım ve hayvancılık alanlarında da bölgede potansiyel olduğuna dikkat çeken Devrek TSO Başkanı Ertan Civak, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak OSB seracılığının bireysel açıdan geliştirilmesi için destek vereceğiz. Soğuk hava deposu oluşturarak alt yapıyı da sağladıktan sonra alış değil satıcı haline getireceğiz. Bireysellikten kurumsallığa geçmek için gayret göstereceğiz. Doğa turizminin geliştirilmesi önemli. Amasra ve Safranbolu ilçelerinin giriş noktasındayız. Doğa turizmini ön plana çıkarma gayretleri var. Biz de buna destek oluyoruz. Bölgemizde bir dönem gelişen av turizmini de canlandırmamız lazım. Avrupa’dan dahi av turizmi için bölgemize turist çekmemiz mümkün. Ayrıca bölgedeki değerlere de sahip çıkıp valiliğin ve özel idarenin yürüttüğü Baston Müzesinin bitirilmesi için destek vereceğiz" şeklinde konuştu.