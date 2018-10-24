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Çocuklar Başkan Uysal'dan oyun alanı için yardım istediler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir grup çocuk mahallelerinde bulunan halı sahanın bakım ve onarımı için Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir grup çocuk mahallelerinde bulunan halı sahanın bakım ve onarımı için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'dan yardım istedi.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak'ta oturan bir grup çocuk mahallelerinde bulunan halı sahanın etrafında bulunan tellerin onarımı ve kapısının yapılması konusunda Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'dan yardım istedi. Uysal'a mektup yazan çocuklar, “Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal, Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak yurt binasının arkasındaki halı sahamız için sizi rahatsız etmiş bulunuyorum. Halı sahanın telleri kısa olup yukarıdan çıkan toplar dereye gitmekte ve ıslanmakta, halı sahamızın tabanı güzel fakat kapısı olmadığı için zemini pis ayrıca kale filelerimizde bulunmamakta, halı sahamıza biraz bakım yaparsanız gerçekten ben ve buraya gelecek insanların gönlünü almış olursunuz. Bu anlatmaya çalıştığım şeyi yapmanızı rica ediyorum” diyerek Başkan Uysal'dan yardım istediler.

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