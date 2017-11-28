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28 Kasım 2017 11:42

Çocuklar boyama etkinliği yaptı, aileler kan bağışladı

Zonguldak’ta 67 Burda AVM tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar boyama etkinliği yaptı, büyükler ise kan bağışladı.

Çocuklar boyama etkinliği yaptı, aileler kan bağışladı

28 Kasım 2017 11:42


Esas 67 Burda AVM, hafta sonunda ziyaretçilerine çeşitli etkinlikler hazırladı. AVM önünde kan bağış otobüsünde vatandaşlar gönüllü kan bağışında bulunurken, minik ziyaretçiler AVM’nin giriş katında hafta sonunu eğlenerek geçirdi. Her hafta farklı etkinliklerle ziyaretçilerinin karşısına çıkan Esas 67 Burda AVM yönetimi, etkinlikler dolayısıyla ziyaretçilerinden tam not aldı. Etkinliklere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, "Bu tarz etkinliklere severek katılıyoruz. Her hafta farklı ve değişik etkinlik olması bizleri mutlu ediyor. AVM yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederiz" diye ifade ettiler.




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