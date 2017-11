Çocuklar boyama etkinliği yaptı, aileler kan bağışladı

Esas 67 Burda AVM, hafta sonunda ziyaretçilerine çeşitli etkinlikler hazırladı. AVM önünde kan bağış otobüsünde vatandaşlar gönüllü kan bağışında bulunurken, minik ziyaretçiler AVM’nin giriş katında hafta sonunu eğlenerek geçirdi. Her hafta farklı etkinliklerle ziyaretçilerinin karşısına çıkan Esas 67 Burda AVM yönetimi, etkinlikler dolayısıyla ziyaretçilerinden tam not aldı. Etkinliklere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, "Bu tarz etkinliklere severek katılıyoruz. Her hafta farklı ve değişik etkinlik olması bizleri mutlu ediyor. AVM yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederiz" diye ifade ettiler.