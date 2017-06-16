Çocuklar Salep orkideleriyle tanıştı

sınıf öğrencileri Çaycuma Kayıkçılar İlkokulu öğrencileri ile birlikte “Çocuklar Salep İle Tanışıyor” adlı Sosyal Sorumluluk Projesini gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Ümran Alan’ın danışmanlığını yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında Çaycuma Kampüsünde bulunan bazı salep orkideleri türlerini devam ettirebilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle seçilen ilkokul öğrencileriyle birlikte kampüs alanında koruma altına alındı.

Çocuklara seviyelerine uygun şekilde bu bitkiler hakkında kapsamlı bilgi verilerek; Doğal olarak yetişen orkidelerin halk tarafından “Salep” ya da “Salep otu” olarak tanındığı, bu orkidelerden elde edilen salebin sağlık üzerine çok sayıda olumlu etkisinin olduğu anlatıldı. Ayrıca Maraş Dondurmasının karakteristik özelliği olan sertliğin salep orkideleri içinde bulunan glikomannan tarafından sağlandığı, gıda (içecek, yoğurt ve peynir üretimi vb.) ve ilaç sektörü (ilaç hammaddesi) gibi birçok alanda salep orkidelerinin kullanıldığı belirtildi. Türkiye’de 24 cinse ait 100’den fazla orkide türü bulunmasına rağmen birçok bölgede bu türlerin yok olmayla karşı karşıya kaldığı paylaşıldı. Ülkemizde yetişen orkidelerin önemli bir kısmından ( % 90 ) salep elde edildiği, kullanım miktarının fazla olması, hızlı nüfus artışı, tarımsal kullanım ve aşırı otlatma, en önemlisi orkide yumrularının bilinçsiz ve kontrolsüzce sökülmesi, vb. gibi nedenlerle salep orkideleri türlerinin geleceği tehdit altında olduğu vurgulandı.

Bilgilendirmenin ardından Yrd. Doç. Dr. Ümran Alan, Gıda Mühendisliği 3. Sınıf öğrencileri Feyza Nur Dayıoğlu, Merve Duman, Pınar Köten ve ilkokul öğrencileri tarafından orkide bitkilerinin bulunduğu alanda “Salep Orkideleri Koruma Alanı” olduğunu belirtir levhalama çalışması yapıldı. Orkidelerinin bulunduğu alan tel ve ikaz şeritleriyle çevrildi, koruma alanında kaç adet salep orkidesi olduğu sayıldı, çiçeklenen orkidelerin boy ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca mutlu oldukları ve eğlenirken öğrendikleri gözlemlenen çocuklara proje sonunda salep ikramı yapıldı.

Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı’nın da destek sağladığı “Çocuklar Salep İle Tanışıyor” Projesiyle oldukça küçük bir alan olmasına rağmen fazla sayıda tür barındıran Kampüs alanında yapılan koruma çalışması bölgede bulunan salep orkidelerinin öncelikli olarak çocuklar tarafından tanınırlığını arttırarak, çocuklar vasıtasıyla ailelerinin de bu bitkilerin korunması gerektiği konusuna dikkat çekilmeye çalışıldı.