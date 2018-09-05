Çocuklar sanat atölyesinde

Çaycuma’da 100’e yakın öğrencinin katılımının olduğu 5 ile 12 yaş arası çocuklar için iki grupta sanat eğitim atölyesi açıldı. Eğitmenliğini Sonja Böhlender Tanrısever ve Ersin Tanrısever’in yaptığı sanat eğitim atölyesi, iki gruptan oluşan öğrencilerin katılımı ile başladı. 16 Eylül’de sona erecek olan atölyede İsveç çocuk sanat eğitimi yöntemleri ile eğitim verilecek. İlk gün yapılan tanışma toplantısında konuşan Eğitmen Esin Tanrısever, bu tür atölye çalışmalarının çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu düşündüklerini belirterek, “Çünkü insan hayata yeni başladığı zaman nelere yatkınlığı var, neleri sevecek çok bilemeyebiliyor. Bu atölye çalışmalarıyla farklı şeyler sunuyoruz çocuklara. Ve bir şeyleri öğretmekten ziyade çeşitli yöntemleri göstermeye çalışıyoruz, yani bir anlamda çocukların hizmetkarı oluyoruz. Akıllarındaki fikirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz malzeme ve teknikler kullanarak” dedi.

“Kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler”

Çocukların yaptıkları işlerden dolayı kimse tarafından yargılanmayacağını söyleyen Tanrısever, “Yapacağınız her şey keşif, yani farklı farklı şeyleri deneyeceğiz. Bu resim olacak, heykel olacak, kabartmalar yapacağız. Birlikte farklı farklı şeyler yapacağız. Dolayısıyla kimsenin sıkılacağını zannetmiyoruz. Anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarımız ileride ressam mı olacak? Belki olacak belki olmayacak. Önemli mi? Kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler. Belli ve estetik pozisyonları olması küçük yaşlardan itibaren o kadar önemli ki. 6 yaşına kadar kişiliklerinin yüzde 90’ı oluşuyor çocukların. Şu yaşta o kadar önemli ki. İşte bu yaşları güzel değerlendireceğimiz için iki hafta şansımız olduğu için çok memnunuz” ifadelerini kullandı.