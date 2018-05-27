Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 17:19

Çocuklar uçurtmaları ile gökyüzünü şenlendirdi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 14.

Çocuklar uçurtmaları ile gökyüzünü şenlendirdi

27 Mayıs 2018 17:19

Uçurtma Şenliği Nadır Mevkiinde yapıldı.


Çaycuma Belediyesi ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği’nin ortaklaşa yaptığı Uçurtma Şenliği gökyüzünü renklendirirken, çocukluğun önemli değeri olan, eski anılarını canlandırmak isteyen, uçurtmayı merak eden, doğa ile iç içe renkli bir hafta sonu gerçekleşti.


Eğitim Sen Temsilciliği’nin her yıl ilkbahar aylarında düzenlediği ’Geleneksel Uçurtma Şenliği’ ne Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan yanı sıra Zonguldak, Devrek, Gökçebey ve Bartın’dan  da katılanlar oldu. 7’den 70’e insanların katıldığı şenliğe yaklaşık 1000 kişiyi buldu. Nadır tepesi eteklerindeki alanda düzenlenen etkinlikte şenliğe katılan ve ilk kez uçurtma deneyimi yaşayan çocuklar da oldukça heyecanlıydı.


Renkli görüntülere sahne olan şenlik de Belediye Başkanı Bülent Kantarcı; "Sevgiyi, barışı, kardeşliği, beraber yaşamamızın ne kadar güzel olduğunu gösteriyoruz. İnşallah rüzgarımız hep böyle bol olur. İnşallah böyle rengarenk ve umut dolu bir hayatımız olur" dedi.


Eren Usta ve Nuray Kamit’ten oluşan jüri üyeleri, kategorilerinde ilk 3’e giren çocukları belirledi. Çeşitli ödüllerle çocuklar onurlandırıldı.


Her katılımcıya ise anı madalyası, şapka ve dondurma gibi ikramlarda bulunuldu. Ayrıca çocuk edebiyatı yazarlarından Cuma Karataş katılımıyla çocuklarla söyleşi yapıp, kitaplarını imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç