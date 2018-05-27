Çocuklar uçurtmaları ile gökyüzünü şenlendirdi

Uçurtma Şenliği Nadır Mevkiinde yapıldı.

Çaycuma Belediyesi ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği’nin ortaklaşa yaptığı Uçurtma Şenliği gökyüzünü renklendirirken, çocukluğun önemli değeri olan, eski anılarını canlandırmak isteyen, uçurtmayı merak eden, doğa ile iç içe renkli bir hafta sonu gerçekleşti.

Eğitim Sen Temsilciliği’nin her yıl ilkbahar aylarında düzenlediği ’Geleneksel Uçurtma Şenliği’ ne Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan yanı sıra Zonguldak, Devrek, Gökçebey ve Bartın’dan da katılanlar oldu. 7’den 70’e insanların katıldığı şenliğe yaklaşık 1000 kişiyi buldu. Nadır tepesi eteklerindeki alanda düzenlenen etkinlikte şenliğe katılan ve ilk kez uçurtma deneyimi yaşayan çocuklar da oldukça heyecanlıydı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik de Belediye Başkanı Bülent Kantarcı; "Sevgiyi, barışı, kardeşliği, beraber yaşamamızın ne kadar güzel olduğunu gösteriyoruz. İnşallah rüzgarımız hep böyle bol olur. İnşallah böyle rengarenk ve umut dolu bir hayatımız olur" dedi.

Eren Usta ve Nuray Kamit’ten oluşan jüri üyeleri, kategorilerinde ilk 3’e giren çocukları belirledi. Çeşitli ödüllerle çocuklar onurlandırıldı.

Her katılımcıya ise anı madalyası, şapka ve dondurma gibi ikramlarda bulunuldu. Ayrıca çocuk edebiyatı yazarlarından Cuma Karataş katılımıyla çocuklarla söyleşi yapıp, kitaplarını imzaladı.