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24 Mayıs 2018 13:16

Çocuklarda kalça çıkığı eğitimi düzenlendi

Sağlık Bakanlığının Eğitim Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından koordine edilen ve il genelinde görev yapan 276 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanlarına yönelik çocuklarda kalça çıkığı eğitimi düzenlendi.

Çocuklarda kalça çıkığı eğitimi düzenlendi

24 Mayıs 2018 13:16


Zonguldak Belediyesi nikah salonunda iki gün süren eğitimde Gelişimsel Kalça Displazisinde Ulusal Erken tanı ve Tedavi Programı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Dalında Görevli Doç Dr. Murat Songür tarafından sinevizyon sunumu eşliğinde il genelinde birinci basamakta görev yapan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına yönelik geniş kapsamlı olarak eğitim verildi.


Düzenlenen eğitim sonrasında Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu tarafından Doç. Dr. Murat Songür’e teşekkür plaketi verdi.




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