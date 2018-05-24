Çocuklarda kalça çıkığı eğitimi düzenlendi

Zonguldak Belediyesi nikah salonunda iki gün süren eğitimde Gelişimsel Kalça Displazisinde Ulusal Erken tanı ve Tedavi Programı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Dalında Görevli Doç Dr. Murat Songür tarafından sinevizyon sunumu eşliğinde il genelinde birinci basamakta görev yapan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına yönelik geniş kapsamlı olarak eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim sonrasında Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu tarafından Doç. Dr. Murat Songür’e teşekkür plaketi verdi.