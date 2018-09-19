Çocuklardan muhteşem sergi

3-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen atölyenin sergisi açıldı. İzleyen herkesin hayran kaldığı sergide büyük çoğunluğu atıkların değerlendirilmesiyle üretilen kâğıttan, strafordan, tellerden yapılma heykeller, kuklalar, çeşitli tekniklerle elde edilen boyama işleri, sözlü ifadeler, mozaikler yer aldı. Çok özel bir yönlendirme yapılmadan, tümüyle çocukların özgüvenini kışkırtıp yaratıcıl ortaya çıkararak üretilen eserler ilgi gördü. Törende, atölyeye katılan tüm çocuklarla, atölye eğitimcisi Sonja ve Esin Tanrısever ve onlara yardımcı olan diğer eğitmenlere katılım ve teşekkür belgeleri verildi. Açılışa Başkan Kantarcı'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, bazı belediye daire amirleri, eğitim alan çocuklarla aileleri katıldı.

“Çaycuma bizim için bambaşka yer oldu”

Törende konuşan Sanat Eğitmeni Sonja Böhlender Tanrısever, “Ben herkese çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel bir duygu. Çaycuma bizim için bambaşka bir yer oldu. Biz buraya ve sizlere hayran kaldık. Bir İtalyan filozof der ki, ‘Bir çocuk 100 diliyle doğar fakat 99'dan yoksun bırakılır.' Biz çocukların 100 dilinin de geliştirilmesinden yanayız. Buna destek olunması lazım. Ama nasıl? Özgür olmalarını, kendilerini özgür hissetmelerini sağlayarak. O zaman özgür oluyorlar. Ondan sonra başarılı olabilir. Özgürlük duygusu esas. Bu sergi bunun ispatıdır. Bizim gözümüzde o kadar harika işler çıktı ki. Görüyorsunuz. Bunlar burada kalmayacak. Biz bu çalışmaları yayınlarımızla dünyaya tanıtacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Sonja Böhlender Tanrısever ve Esin Tanrısever'e teşekkür belgesi ve plaket sundu. Eğitime katılan tüm çocuklara ise katılım belgesi verilirken hep birlikte sergi gezildi.