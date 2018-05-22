Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa 67 Burda’da

Çocuklarda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Rafadan Tayfa Sağlıklı Tayfa tiyatro gösterimi 30 Mayıs tarihinde saat 21:00 de gerçekleşecek. Minik ziyaretçiler için özel hazırlanan ve eğitici içeriklerle dikkat çeken Sağlıklı Tayfa, TRT Çocuk kanalının beğeniyle izlenen çizgi film programı Rafadan Tayfa karakterleri 30 Mayıs tarihinde saat 21.00’de minik ziyaretçilerle buluşacak. Animasyon karakterlerin tiyatro oyununa uyarlanmasından oluşan gösteride çocuklara günlük hayatta uyulması ve dikkat edilmesi gereken sağlık kuralları anlatılacak. Ücretsiz gerçekleşecek tiyatro gösterimine tüm minik ziyaretçiler davet edildi.