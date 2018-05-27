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27 Mayıs 2018 21:25

Çocuklarla Iftar Aaçıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nin Filyos Beldesin de 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun yıl sonu gösterisi programı gerçekleşti.

Çocuklarla Iftar Aaçıldı

27 Mayıs 2018 21:25


Müftülüğe bağlı anaokullarında öğrenim gören 4-6 yaş çocukları için ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verilip, yıl sonu gösterisi programı yapıldı. Filyos Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına; Çaycuma Kaymakam Serkan Keçeli, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İl Müftüsü Rüstem Can,  Devrek Müftüsü Mahmut Çakır ve Kur’an Kursu öğrencilerin velileri katıldı.


İftar öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, 4 - 6 Yaş minikleri güzel bir sunum sergilediler. Kaymakam Keçeli ;"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Kur’an Kurslarının İlçemiz de, Beldelerimiz de açılmasına gayret gösteren başta İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu’na, kurs hocalarına ve çocuklarını bu kurslara gönderen velileri tebrik ediyorum" dedi.


İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu yaptığı konuşmada; "Emek veren din gönüllüsü kardeşlerimize ve destek olan Belediye Başkanımıza, katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı. Dualar eşliğinde yıl sonu gösterisi programı sona erdi.




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