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12 Haziran 2018 11:39

Çolakoğlu, Çaycuma’da net konuştu

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Ahmet Çolakoğlu seçim çalışmaları kapsamında Dereköseler, Kayıkçılar ve Geriş köylerini ziyaret etti.

Çolakoğlu, Çaycuma’da net konuştu

12 Haziran 2018 11:39


AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Çolakoğlu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerde daha güçlü AK Parti mesajı vermek istediğini belirterek, köylülerden desteklerini istedi.


AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Ahmet Çolakoğlu’na köy gezisinde İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve çok sayıda parti teşkilatı eşlik etti.


Çolakoğlu köylerde yaptığı konuşmasında; "Parti hükümetinin Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıdığını ve önümüzdeki dönemde büyük hizmetlere imza atacağını söyledi. Ülkemizin son 16 yılda yaptığı atılımlar ortada, büyüme göstergeleri ortada, gelişme ve kalkınma düzeyi ortada, amacımız ülkemizi ve Zonguldak’ı muasır medeniyetler seviyesinin çok daha üzerine taşımak. 16 yıldır bu tuzaklara müsaade etmediysek inşallah 24 Haziran’da sizlerin desteği ile bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bizim için sandıktan çıkacak her iyi sonuç mazlumların yüzünü güldürecek, zalimlerin yüzünü yere eğecektir. Yola çıktığımızdan bu tarafa verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmeye çalıştık, çalışıyoruz da. Ben sizin evladınız, sizin içinizden biri olarak beni meclise gönderirseniz çok mutlu olacağım. 2002 yılından bu taraf köylerde sizleri birçok defa ziyaret ettik. Muhtarlarımız ile beraber istişare yaparak köylerimizin, mahallelerimizin sıkıntılarını dinledik, çözüm arayışında olduk. Ancak yeterli değil, tabii ki eksiklerimiz var. Bu eksikleri AK Parti iktidarı ile beraber yapacağız. Cumhurbaşkanımıza ‘muhtar bile olamazsın’ dediler. Bakın bugün sadece ülkemize değil, dünyaya yön veriyor. Birileri Recep Tayyip Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için 24 Haziran’da sandık başına vardığımızda yine AK Parti diyelim, Recep Tayyip Erdoğan diyelim” şeklinde konuştu.




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