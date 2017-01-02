Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 2016 yılını değerlendirdi.

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 2016 yılı Türkiye açısından iyi geçmediğini ifade eden Coşkun, 2017 yılının Türkiye açısından huzurlu geçmesini istedi. Dış mihraplar tarafından ülkede huzursuzluk çıkarıldığını ifade eden Coşkun, “2016 yılında 2 tane seçim atlattık. Ülke genelinde yaşanan olumsuzluklar piyasalara yapılan yatırımları engelliyor. Ülkede huzur olmadıktan sonra gerisi teferruat. Hükümetimizin ülkede huzur ortamının oluşması için bir çalışması var ama dış mihraplarda huzurumuzu bozmak elinden ne geliyorsa yapıyor. Terörün milleti, yöresi olmuyor. Terör terördür. Yılbaşı gecesi eğlence merkezinde yaşanan olayın insanlıkla bağdaşması mümkün değil isteyen ibadetini yapar isteyen eğlencesini yapar. Burası özgür bir ülke inşallah bu yaşananlar son olur. Gerçekten yeni yıla yeni dileklerle girmek istiyoruz. İnşallah olur” dedi. (SÖ-SÖ-Y)