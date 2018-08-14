Coşkun “ Bu savaşın kaybedeni Trump olacaktır”

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vermek için tüm esnaf ve sanatkârlara çağrıda bulunarak herkesi birlik olmaya davet etti. Türk Milleti’nin Trump’a asla boyun eğmeyeceğini söyleyen Coşkun, Amerika’nın, Ülkemize karşı 24 Haziran seçimlerinden buyana, dövizi sunni olarak yükseltmesi, daha sonra Alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi getirmesi ve en son olarak da F35 savaş uçağına bloke getirmesi, Türkiye’ye karşı bir ekonomik savaş başlattığı net olarak görülmüştür.

Türk milleti tarihi derin ve büyük bir millettir. Türk milleti tarihinde hiç bir zaman boyun eğmemiş bundan sonra da Trump’a boyun eğmeyecektir. Bu savaşın kaybedeni Trump olacaktır. Trump’a Türk tarihini yakından okumasını tavsiye ediyoruz.Tarihinde yaşadığı tüm zorlukları atlatmış ve yüzünün akıyla çıkmış bir millettir. Bu savaştan da galip çıkmasını biliriz. Buradan tüm Zonguldaklı tüm esnaf ve sanatkarlarıma ve halkıma seslenmek istiyorum. Amerika’nın bu savaşına, yastık altındaki Dolarları bozdurarak cevap verelim. Ülkemizdeki Amerikan Mallarının listesi elimizde mevcut olup, bu durum Amerika tarafından düzeltilmediği taktirde Kamu oyuyla paylaşarak boykot kararı alacağız. Bu savaşın sonunda Amerika değil Türkiye galip gelecektir. Zaman birlik olma zamanıdır. Nasıl 15 Temmuzda kenetlendik isek şimdi de kenetlenerek bu oyunu bozacağız. Bırakın Amerika ek gümrük vergisi getirsin, bırakın Doları yükseltsin, bırakın F35 savaş uçağı vermesin, artık eski Türkiye yok karşılarında, Türkiye alüminyum ve çeliği satacak başka pazarlar bulur, Milli paralarla ticaret yapar, kendi savaş uçağını üretir. Bunu yapacak güçlü bir Türkiye var artık. Sanayi ve Tarımda üretimi arttırarak, Milli ve Yerli ekonomiye yönelerek, Ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaşla mücadele edelim. Başkanımızı destekliyoruz, İktidarı ve Muhalefeti ile birlik olma zamanıdır. Bu savaşta Ülkemize destek veren, Almanya, Rusya, İran, İtalya, Azerbaycan, Katar,Pakistan ve diğer AB ülkelerine Esnaf ve Sanatkarlarım adına teşekkür ediyorum.