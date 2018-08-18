Dr. Mustafa Çufalı, Kurban Bayramı’nı kutladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlarımız, sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin, aziz milletimizin, Zonguldak halkımızın, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim."