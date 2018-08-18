Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 13:47

Çufalı, Kurban Bayramı’nı kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Çufalı, Kurban Bayramı’nı kutladı

18 Ağustos 2018 13:47

Dr. Mustafa Çufalı, Kurban Bayramı’nı kutladı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlarımız, sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin, aziz milletimizin, Zonguldak halkımızın, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç