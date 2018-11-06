Çufalı, "Öğrenci sayımız 37 bine yükseldi"

Zonguldak'ta ulusal ve yerel basın mensupları, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile buluştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve bölüm başkanları ile birlikte kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarını kabul etti. Ziyarette konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Bu gün hocam bizleri davet etti. Yönetim kurulu, denetim kurulu, genel kurul üyeleri olarak buradayız. Tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretlerin ve davetlerin daha sık olmasını istiyoruz. Sizlerin görüşleri, bizler için önemlidir. Biz üniversitenin büyümesi gelişmesi kanaatindeyiz" diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise "Üniversitede öğrenci sayımız bu sene 37 bin. Geçen yıla göre daha fazla. Öğretim üyesi sayımız daha da artacak. 60'ı aşan ilanımız var. Türkiye havacılık İşletmesi ile protokol imzalandı. Çok kısa zaman içeresinde çok güzel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizden önceki rektör vekili misali azar hocamız ve daha önceki rektörümüz şu andaki Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. Üniversiteye çok büyük katkıları bulundu. Özellikle Mahmut hocamız 7 yıllık bir dönemde üniversiteye çok şeyler kattı. Üniversite gerçekten çok önemli yerleri geldi ve bundan sonra gelmeye devam edecek. Üniversitede tercih sayıların azaldığı gibi bir izlenim oluştu. Türkiye genelinde 1'inci tercihlerde bütün üniversitelerde bu yaşandı. Ancak şu anda yüze 100 oranında doluyuz. Öğrenci sayımız 37 bine yükseldi. Geçen yıla göre çok daha fazla. Öğretim üyesinin sayımız arttı ve daha da artacak. 60'ı Aşan Bir öğretim üyesi alımı için ilana çıktık. Öğretim görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanı ise YÖK'ün onayını bekliyor. Şu anda öğretim görevlisi olarak 1200'ün üzerindeyiz toplam akademisyen sayımız ise 2000 üzerinde doluluk oranımız var. Özellikle sağlık alanında doluluk oranımız yüzde yüzdür. Planlamayı iyi yapıyoruz. Daha fazla nasıl öğrenci alabiliriz hem lisans hem yüksek lisans hem de önlisans programlarına bunun üzerinde duruyoruz. Ayrıca yeni bölüm açma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.