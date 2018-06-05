Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’ta (2)

Ya kim bu paşamız, kendisi ile Malatya’da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. ’Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış.’ Ya senin haddine mi ya? Ben onunda paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve O’nun komutanıyım. Bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Senin haddine mi sen kimsin ya haddini bil. Şu an itibariyle yaklaşık 200 bine yakın oraların sakini Türkiye’den geri döndüler. Biz önlerini açıyoruz onlar kendi topraklarına geri dönüyor. Böyle bir partinin terörle mücadele etme şansı var mı? Fırat Kalkanı’na karşı çıkan, Afrin operasyonuna karşı çıkan bir parti Türkiye’nin terörle mücadelesini yürütebilir mi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığın Kandil ve Pensilvanya’dakilerin uykusunu kaçırdığı gibi birilerinin de uykusunu kaçırdığını söyledi. Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, "Bizim terörle mücadele konusunda kararlılığımız nasıl Kandil’deki, Pensilvanya’daki alçakların uykusunu kaçırıyorsa emin olun burada da birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye’nin terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ’ya göz açtırmamasından en az FETÖ’cular kadar onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ’cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen ifşa ediyorlar, kimi zaman FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele edenlere karşı saldırarak örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefet adayının yaptığı bunun en açık örneğidir. Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış, bu paşamıza hakaret ediyor. Ya kim bu paşamız, kendisi ile Malatya’da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. ’Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış.’ Ya senin haddine mi ya? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve O’nun komutanıyım. Bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Senin haddine mi sen kimsin ya haddini bil. Ve seçim kampanyası için bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. Genel başkanının izinden giden bu şahıs sadece mitinglerde Türk Ordusunun şerefli komutanlarına dil uzatıyor. Aynı zamanda bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına da çiçek atıyor. Siz zaten değil miydiniz, Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleriyle, terör örgütünün mensuplarıyla yürüyüşe giren" diye ifade etti.

"53 Kürt kardeşimizin müsebbibi Edirne’de yatan"

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak bunlara 19 gün sonra sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü. Bunun müsebbibi kim? İşte o Edirne’de yatan. Şu anda da Cumhurbaşkanı adayı olan. Nasıl olabiliyorsa? Bu provokatörler bu ülkede hala cirit atıyorlar. Hatta bizzat gidip cezaevine gidip destek beyanında bulunuyor. Aynı partinin bir başka yöneticisi her CHP’li haneden bölücü örgütün siyasi uzantısı için oy dileniyor. İstanbul il başkanına getirdikleri marjinalin bu konudaki sicilinin kömürden bile kara olduğunu siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Partinin başındaki zatın ise PYD’ye terör örgütü demeye dili varmıyor. Afrin’e girilmesine gönlü varmıyor. İstesen de istemesen de biz Afrin’e girdik mi? Teröristleri temizledik mi? Cerablus’a girdik mi? Teröristleri temizledik mi? Şu an itibariyle yaklaşık 200 bine yakın oraların sakini Türkiye’den geri döndüler. Biz önlerini açıyoruz onlar kendi topraklarına geri dönüyor. Böyle bir partinin terörle mücadele etme şansı var mı? Fırat Kalkanı’na karşı çıkan, Afrin operasyonuna karşı çıkan bir parti Türkiye’nin terörle mücadelesini yürütebilir mi? Milletvekillerini Pensilvanya’nın paçavraları önünde nöbete gönderen bir partiden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? FETÖ’nün kaset kumpasıyla genel başkan belirleyen bir partinin bu örgütle mücadele isteği olabilir mi? Terörist cenazelerini taşımaktan omuzları çürüyen milletvekillerine sahip bu partinin Türkiye’nin terörle mücadelesine herhangi bir katkısı olabilir mi?" diye konuştu.

" FETÖ’yü ana muhalefete rağmen temizliyoruz. Hala temizliyoruz. Bazıları çok fazla diyor. Yok, daha var"

FETÖ’nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olanların, Türkiye düşmanları dışında kimseye faydası olamayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ’nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olan, bölücü örgütün hedef aldığı komutanları hedef alan, yerli ve milli kim varsa tasfiye etmeye niyetlenen bir siyasetçinin Allah aşkına Türkiye düşmanları dışında kime ne faydası olabilir? Gözü Pensilvanya’da, kulağı Amerika’da., gönlü Kandil’de olanların bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunlara kalsa Afrin’de bayrağımız yerine bölücü örgütün paçavraları dalgalanıyordu. Hepsini söktük, yerine şanlı, ay yıldızlı bayrağımızı diktik. Bunlara kalsa DAEŞ’li caniler sınır ötesinde cirit atıyordu. Bunalar kalsa FETÖ milletimizin iliğini sömürüyordu. Bunlara kalsa halen ülkenin dört bir yanında halen bombalar patlıyordu. Biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen, CHP’ye rağmen, Bay Muharrem’e, Bay Kemal’e rağmen yaptık. İnandık, azmettik. Dedik ki biz bunlara kulak asamayız. Afrin’i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ’yü ana muhalefete rağmen temizliyoruz. Hala temizliyoruz. Bazıları çok fazla diyor. Yok, daha var. Daha çok temizlenmesi gereken var. Diğer terör örgütlerine karşı vurduğumuz darbeleri bunlara rağmen indirdik. Mezhep kışkırtıcılarının başını ana muhalefete rağmen temizledik. Avrupa’da üs kurup ülkemize karşı kin ve nefret saçan örgütlerle mücadelemizi de yine ana muhalefete rağmen sürdürüyoruz."

"Ana muhalefetin mensupları Avrupa’da gidip bizi şikayet ediyor. Tabi herkes görevini yapıyor"

Muhalefetin tehditlerinin kendilerini engelleyemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Ana muhalefetin mensupları Avrupa’da gidip bizi şikayet ediyor. Tabi herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez. Onlar şantajlarını, tehditlerini yapacak. Biz de hak, doğru bildiğimiz yolda aldığımız kararları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. İşte bunun için yaparsa yine AK Parti yapar, diyoruz. İşte bunun için durmak yola devam ediyoruz. Zonguldak vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Zonguldak, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Nasıl beka mücadelemizi muhalefete rağmen yürütüyorsak, hizmet ve yatırım mücadelemizi de bunlara rağmen yürütüyoruz. Muhalefetin kısırlığına, çapsızlığına rağmen ülkemizi mahmur etmenin mücadelesini veriyoruz. Milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda hamdolsun 16 yıldır şaşmadan, yalpalamadan yürüyoruz. Bugüne kadar olmadık engellerle karşılaştık. Hiçbir zaman milletimize şikâyetlerle gitmedik. Vatandaşlarımızın karşısına kurusıkı vaatler ile çıkmadık. Önce karnemizi koyduk ardından yapacaklarımızı sıraladık. Projelerimizden hedeflerimizden bahsettik" diye ifade etti.