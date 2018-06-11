Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Oruç; “Ankara’da kızınız var”

Külliye’de bir kızınız olduğunu unutmayın. Her zaman beklerim" dedi.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Oruç’a AK Parti Zonguldak Milletvekili 1. Sıra Adayı Polat Türkmen, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Fatih Çakır, Adem Öztürk ve Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Tekin Alabaş, Parti ana kademe üyeleri de eşlik etti.

“Kapım herkese açık”

Oruç burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında, Her zaman kapsının herkes açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Muhtarlar denilince Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok özel bir yere koymamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de 50 bin muhtar var ve Cumhurbaşkanımız 47. Muhtarlar Buluşmasını gerçekleştirdi. Malumunuz 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri var. Bu seçim ülkemiz için çok önemli. Güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir meclis iş başına gelmelidir. Bizim bu doğrultuda seçim çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi büyük bir teveccüh var.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Karadeniz Ereğli ilçemize geldi ve gördüğü kalabalık karşısında ’Uçsuz bucaksızsın Karadeniz Ereğli’ ifadesini sarf etti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız ’Karadeniz Ereğli’nin milletvekili benim’ diyerek ilçemize verdiği önemi ortaya koymuştur. Ereğli Belediyemiz ve ilçe teşkilatımız, Cumhurbaşkanımızın mitingine çok güzel hazırlanmış, hepsine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Ereğli’den gayet memnun ayrıldı. Güzel duygularla ayrıldı buda hepimizi memnun etti. Malumunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerel hizmetler için daha etkili bir sistem. Yeni sistemde mahallesinden köyüne, ilçesinden iline tüm sorunlar Cumhurbaşkanımıza en ayrıntılı bir şekilde iletilecek ve daha kısa sürede çözüm üretilecek. İstediğiniz zaman arayabilir, istediğiniz zaman ziyaretime gelebilirsiniz. Külliyede bir kızınız olduğunu unutmayın" dedi.

“Yasayı çıkartacağız”

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç ile AK Parti Zonguldak 1. sıra Milletvekili Adayı Polat Türkmen, toplantıda muhtarların sorularını da yanıt vermeyi ihmal etmediler.

Bir soru üzerine Milletvekili Adayı Polat Türkmen "Planı, projesi yapılır, bütçesi ayrılır, yasa çıkması gerekiyorsa da meclis olarak yasayı çıkartırız. İnşallah Tersaneler Bölgesi hareketlenecek. Fakülte asgari alan ilan edildiyse vatandaşta fakülte yapılmasını istiyorsa, halk ne derse o olur, bu işiler hep çözeceğiz" şeklinde yanıtladı.

Toplantı Muhtarlar Derneği önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Türkmen’den Keleş’e hayırlı olsun ziyareti

Diğer yandan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler kapsamında AK Parti Zonguldak Milletvekili 1. Sıra Adayı Polat Türkmen’e Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslan Keleş’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkmen’in buradaki ziyaretinde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayları Fatih Çakır, Adem Öztürk, Erkan Karakök, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Tekin Alabaş eşlik etti.

Türkmen ve beraberindeki heyeti yakın ilgi ve alaka ile karşılayan Keleş ve TSO Yönetim ve Meclis Üyeleri, seçim çalışmalarında başarı dilediler. Karşılıklı görüş alış-verişi şeklinde geçen görüşmede Türkmen, “Bölgemizin için üzerimize ne düşünürsen yapacağız. Buranın Milletvekili ben değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ne sorununuz varsa, en yüksek seviyede çözüme yönelik olarak çözülecektir” şeklinde konuştu.