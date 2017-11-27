Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapımı tamamlanan 7,7 milyar lira yatırım bedelli 375 eser hizmete alınacak. 29 Kasım Çarşamba günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak hizmete alınacak eserlerden Zonguldak da payını alacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Biz de bu gaye ile asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın büyük bir hasretle beklediği projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede eserlerimizle destan yazdığımız son 15 yılda 156 milyar lira yatırım yaptık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık” diye konuştu.

15 yıllık sürede 508 adedi baraj olmak üzere 7 bin 200 adet yeni tesisi Türkiye’ye kazandırdıklarını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yine bu dönemde orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırarak 3 milyar 820 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Yıl sonu itibarıyla ise bu rakamı 4 milyara yükseltmiş olacağız. Tabii hayatın devamına önem vererek korunan alanlarımızı arttırdık. Meteorolojide teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirerek hava tahmin oranlarımızı yüzde 90’ın üzerine çıkardık” dedi.

Hizmet hususunda kendileriyle yarışarak her yıl bir önceki yıldan daha fazla tesis inşa ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak her yıl tesisleri toplu olarak hizmete aldık. Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam ediyoruz. Aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atıksu arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile ağaçlandırma, ormancılık, milli park ve meteoroloji projelerinin yer aldığı 7,7 milyar TL’ye mal olan 375 dev tesisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alacağız.”

Ülke genelinde hizmete alınacak bu tesislerden Zonguldak’ın da payına düşeni aldığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Zonguldak’ta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı 6 adet tesisi de bu açılış merasimi ile hizmete alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmete alınacak DSİ’ye ait eserlerin içme suyu ve taşkın koruma tesislerinden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “DSİ tarafından tamamlanan Ereğli İçme suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile yılda 25 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. 2 köy ve 299 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 67 milyon 800 bin TL” diyerek sözlerini tamamladı.