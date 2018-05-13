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13 Mayıs 2018 16:02

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri plajı temizledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde anneler günü nedeniyle kahvaltıda buluşan öğrenciler Köseağzı plajında etrafa atılan çöpleri temizledi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri plajı temizledi

13 Mayıs 2018 16:02


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri anneler günü nedeniyle Köseağzı plajında öğretmen ve aileleri ile birlikte kahvaltı yaptı. Plajda etrafa atılan çöpleri gören öğrenciler kahvaltı öncesi aileleri ve öğretmenleri ile birlikte temizlik yaptı. Köseağzı’nda büyük bir alanda temizlik yapan öğrenciler vatandaşları plajları ve denizi kirletmemeleri konusunda uyardı. Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri ise öğrencilerin kendi istekleri ile bu çalışmayı yaptıklarını belirterek duyarlılıkları ile gurur duyduklarını söyledi. Çevreye duyarlı olan gençliğin topluma da ileride daha fazla faydalı olacağına inandığını dile getiren veliler ise çocuklarına yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür etti.




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