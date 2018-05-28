Cumhuriyet Ortaokulu saha ziyaretine kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 207-2018 eğitim-öğretim yılında 6.’sını düzenlediği "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" yarışmasına Cumhuriyet Ortaokulu’da katıldı. 4 bin 841 başvurunun yapılığı yarışmada, ödül raporları değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan elemelerin ardından Cumhuriyet Ortaokulu’nun 2 projesi saha ziyaretine kaldı. Geçtiğimiz günlerde Kdz. Ereğli ilçesine gelen MEB yetkilileri Cumhuriyet Ortaokulu’nda projeleri yerinde denetledi. Zonguldak’ı bakanlık düzeyinde temsil eden Cumhuriyet Ortaokulu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda birçok branşta ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar yakaladı. Elde edilen başarılar büyük bir sevinçle karşılanırken, Cumhuriyet Ortaokulu yöneticileri elde edilen başarıların öğretmen, öğrenci ve velilerin uyum içerisinde çalışmaları sonucu yakalandığını söyledi.