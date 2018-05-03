Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Bilim Fuarı’nda 110 değişik proje sergilendi. Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu açılışta yaptığı konuşmada Cumhuriyet Ortaokulu’nun adına yakışır takdire şayan bir faaliyet ortaya koyduğunu söyledi. Madenoğlu konuşmasında “Bugün Cumhuriyet Ortaokulunda Bilim Fuarına açılması için birlikteyiz. Dışarıdan gelen misafirlerimize buranın mülki idare amiri hepinize hoş geldin diyorum. Cumhuriyet Ortaokulumuz adına da layık bir şekilde kendilerine olan güveni, çalışmalarını ilçenin içerisinde gerçekten takdir edilecek, kendini layığıyla ispatlamış ve korumuş bir okuldur. İçeriye girdiğimiz zaman, dışarısı pek bu kanaati vermese de içeriye girdiğimiz zaman sanki özel bir okuldaymış gibi hissediyoruz kendimizi. Okul aile birliği ve okul yönetimi el ele vererek, öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteği ile burada güzel şeyler yapılıyor. 110 proje var, gerçekten bu rakam bile insanı sevindiriyor. Projeleri görmeden ve bakmadan bile bu rakamın çok olması bizi burada güzel şeyler yapılıyor konusunda gerçekten ikna edici bir rakam olarak görünüyor. Bu fuarda biz okul müdürümüzü, yardımcı arkadaşlara, okul aile birliği başkanı, yönetim kurumu üyelerine ve öğretmenlerimizi hem bu projelerle ilgisi olan olmayan öğretmenlerimizi kutluyorum. Tabi ki asıl kutlamamız gereken sevgilisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Bu projeyi yapmada bunu velilerimize bizlere gösterecek şekilde hazırlamanızda size ayrı bir teşekkür ediyorum. Bugün aramızda Milli Eğitim Müdürü vekilimiz ve diğer arkadaşlarımız var. Onlarda sizin ve bizim bu umudumuzu paylaşıyorlar. Hepinizi kutluyorum, her bir projeyi tek tek yakinen görmek incelemek isterdim ama sadece şöyle bir bakarak geçeceğim. Zamanımız olursa eğer o zaman gelip tek tek bakacağım bu projelere ve sizlerde bende bir devletin kaymakamı olarak haklı bir onur ve gurur duyacağımı belirtmek istiyorum, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu haklı gururu ve övünmeyi sadece bizlere sizlerin anne ve babalarınız velileriniz ve öğretmenlerinizle yaşıyoruz” dedi.

Bilim Fuarı projesinin sorumlusu Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Can Şimşek ise 110 projede toplam 300 öğrencinin görev aldığını ifade etti. Şimşek konuşmasında şu bilgilere yer verdi “Cumhuriyet Ortaokulu olarak klasikleşmiş bir etkinliğimiz olan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına’da ‘hoş geldiniz’ diyelim. Hem de bu sene okula yeni katılmama rağmen gerek okul idarem gerek öğretmen arkadaşlarımın yardımlarıyla çocuklarımızın emeği ile güzel bir ürün çıkarmaya çalıştık ortaya. TÜBİTAK 4006 Bilim fuarları TÜBİTAK Kurumunun ortaokul ve lise seviyesinde ki öğrencileri bilimi sevmeleri için kendi oluşturduklarını ve hayal güçlerini ortaya koyarak bilimsel çalışma yapmalarını sağlayan bir proje örneği diyebiliriz. Bizim okulumuzda bu sene 300 tane aktif öğrenci ve 110 tane proje ile birlikte bu sürece dahil oldu. Yaklaşık 40-45 gün önceden çalışmalarımıza başladık. Okul idaremizle, öğretmenlerle ve öğrencilerle senkron bir şekilde bilim öğretmeye ve onlara okuldan öğrendikleri bilgileri gündelik hayatta nasıl kullanacakları veya gündelik hayattaki mevcut çalışma prensiplerini nasıl meydana geldiklerini gösterme ve bilimi sevdirtmeye çalıştık. Sizlere okulumuzda ki tüm öğretmenlere ve öğrencilerime teşekkür ederim. Seneye yapacağımız ve bizim için klasikleşmiş olan bilim fuarının bir sonrakisine de davet ederim.”

Fuarın açılışına Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu’nun yanı sıra Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bahattin Girgin, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yapıcı, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bilim fuarının 2 gün boyunca Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde sergileneceği belirtildi.