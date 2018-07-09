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09 Temmuz 2018 15:25

Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye 3.’sü oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu 4 bin 841 proje arasında öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye 3.’sü oldu

09 Temmuz 2018 15:25


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde’ kategori bazında bakanlık ödülü ve bölgesel ödül almaya layık görülen çalışmalar arasına girmeyi başardı.


Ülke genelinde eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6.’sı düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında alınan 4841 başvuru arasında ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucu Türkiye genelinde 62 proje saha ziyaretine kalırken, Cumhuriyet Ortaokulu’da 2 projesi ile saha ziyaretine kaldı. 21-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağımsız değerlendiricileri tarafından yerinde incelenene okullar ve ödül almaya hak kazanan projeler belirlendi. Mayıs ayında 4841 proje içerisinden 2 projesi ile saha ziyaretine kalan Cumhuriyet Ortaokulu bireysel kategoride Fen Bilimleri Öğretmeni Şenol Yıldız’ın projesi öğretim yöntem ve teknikleri alanında Batı Karadeniz Bölge 1.’si, Türkiye sıralamasında ise 3. oldu.




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