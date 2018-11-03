Cumhuriyet Ortaokulu'na 'Eğitimde Yenilikçilik' ödülü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği 'Eğitimde Yenilikçi', iyi örnek teşkil eden çalışmalarıyla bu yılki ödüle layık görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Eğitimde Yenilikçi, iyi örnek teşkil eden çalışmaların ödüllendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her sene düzenlediği Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri yarışmasında ilçede faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Şenol Yıldız'ın, ‘Hayatın İçinden Fotojen' adında ki projesiyle yaklaşık 5 bin proje içerisinden seçilerek, bakanlık ödülüne layık görüldü. Ödül töreni Ankara'da ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşirken, aynı gün içerisinde Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin yapıldığı kongreye yaklaşık 3 bin katılımcı yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptıktan sonra ödüle layık görülen proje sahiplerine başarı belgesi takdim etti.

Ödül toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.