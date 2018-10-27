Cumhuriyetin 95. yılı için söylediler

Yılına özel Türk Halk Müziği korosu konseri düzenlendi.

Yılına özel Türk Halk Müziği korosu sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve çok sayıda davetli katıldı. Şef Celal Şentürk yönetiminde gerçekleşen "Cumhuriyet Bayramı Özel Konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde izleyiciler, söylenen türkülerle eşlik ederek hüznü ve coşkuyu birlikte yaşadı.