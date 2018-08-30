Cumhuriyetin ilk vilayetinde Zafer Bayramı coşkusu

maddesine göre Cumhuriyet’in ilk vilayeti ilan edilen Zonguldak’ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları Valilik önündeki çelenk sunma töreniyle başladı. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende, Fevzipaşa Caddesi’ni kullanan vatandaşların yanı sıra temizlik görevlileri, seyyar satıcılarda saygı duruşunda bulunarak Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Çelenk töreninin ardından Vali Ahmet Çınar ve beraberindeki protokol üyeleri, makamda tebrikleri kabul etti. Kutlama programı Fevzipaşa Caddesi’nde devam etti. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

Vali Ahmet Çınar ve beraberindekiler vatandaşların bayramını kutladı. Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, "Bugün burada Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istila etmeye kalkışan, zamanın en güçlü devletlerine karşı kazanmış olduğumuz şanlı 30 Ağustos Zaferimizin 96. yıldönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık hedefine kilitlenmiş bir ulusun yokluk içinde olmasına rağmen azim ve kararlılıkla karşısındaki büyük gücü eriterek askeri açıdan ulaştığı en yüksek noktayı ifade etmektedir. Muharebe meydanında bir destan yazarak tüm dünyanın gözlerini kamaştıran kahraman Türk Ordu’su bu zaferle tarihinde yeni bir sayfa açarak Türk Kurtuluş Savaşı’nın öyküsünü unutulmayacak eserler arasına sokmuştur. Öyle ki bu zaferin etkileri bölgesel sınırları aşarak küresel bir nitelik kazanmış, başka devletin boyunduğu altında ezilen diğer bağımsızlık mücadeleleri için de ilham kaynağı olmuştur. Bu sıradan bir mücadele değil milli bağımsızlık mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

Muharip gaziler, maden işçileri ve genç sporcuların geçişinin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma ve polis araçlarının geçişiyle tören sona erdi. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Ahmet Çınar ise "Bütün dünya ülkemize, geleceğimizin gücünü görerek engellemeye yönelik saldırılarını başlattığı bu dönemde yeni büyük zaferlerin eşiğindeyiz. Bu zaferler inşallah bilimle, irfanla, güzel diplomasilerle olacak ama bedel ödemek gerekirse öderiz" şeklinde konuştu.