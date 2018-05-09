Çuval çuval direk vidalarını küçücük arabaya sığdırmışlar

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler istihbarat çalışması sonucu Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir şantiyeden hırsızlık yapan iki şüpheliyi takibe aldı. Şantiyeden demir direk montajında kullanılan bağlantı vidalarının çalınması olayını gerçekleştiren U.K. ve A.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada şantiye alanından aldıkları bağlantı vidaları ele geçirildi.

Ekipler bunun üzerine soruşturmayı derinleştirerek Çaycuma ilçe merkezinde bulunan hurdacı dükkanında da arama yaptı. Yapılan aramada demir direk bağlantı vidalarının bulunduğu 32 çuval ele geçirildi. Ele geçirilen vidaların piyasa değerinin 33 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.