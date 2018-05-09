Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 12:27

Çuval çuval direk vidalarını küçücük arabaya sığdırmışlar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şantiyeden 33 bin lira değerinde demir direk montajında kullanılan bağlantı vidalarını çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı.

Çuval çuval direk vidalarını küçücük arabaya sığdırmışlar

09 Mayıs 2018 12:27


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler istihbarat çalışması sonucu Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir şantiyeden hırsızlık yapan iki şüpheliyi takibe aldı. Şantiyeden demir direk montajında kullanılan bağlantı vidalarının çalınması olayını gerçekleştiren U.K. ve A.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada şantiye alanından aldıkları bağlantı vidaları ele geçirildi.


Ekipler bunun üzerine soruşturmayı derinleştirerek Çaycuma ilçe merkezinde bulunan hurdacı dükkanında da arama yaptı. Yapılan aramada demir direk bağlantı vidalarının bulunduğu 32 çuval ele geçirildi. Ele geçirilen vidaların piyasa değerinin 33 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
17
°
C
  • Çarşamba
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç