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17 Eylül 2017 14:35

Daha önce kalp krizi geçiren şahıs bu kez hayata tutunamadı

Zonguldak’ta daha önce kalp krizi geçirerek elektro şok sayesinde hayata dönen yaşlı adam bu kez hayatını kaybetti.

Daha önce kalp krizi geçiren şahıs bu kez hayata tutunamadı

17 Eylül 2017 14:35


Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Lütfi Çoban 2016 yılının Eylül ayında kalp krizi geçirdi. Kriz sonrasında kalbi duran yaşlı adam elektro şok ile yeniden hayata döndürüldü. 9 ay hayatta kalabilen 78 yaşındaki Lütfi Çoban kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Lütfi Çoban için Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Doğancılar Camiinde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Özcan Ulupınar’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Zonguldak 19.Dönem Milletvekili Ali Uzun ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Lütfi Çoban’ın cenazesi Doğancılar mezarlığına defin edildi.




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