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Dakikalarca başından ayrılmadı

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde bir anda yere yığılan köpek öldü.

Köpeğin yerde yattığını gören başka bir köpek araç trafiğine aldırmadan başından bir olsun ayrılmadı.


Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde yolunda ortasına bir köpek bir anda yere yığılarak öldü. Köpeğin yerde yattığı gören başka bir köpek araç trafiğine aldırmadan yerde yatan köpeğin başında saatlerce ayrılmadı. Çevrede durumu fark eden vatandaş gerekli yerleri arayarak yardım istedi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş sosyal medyada paylaştı.

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