Damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Kilimli ilçesinde yaşayan Duygu ve Recep çifti, önceki gün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. 3 yıllık birlikteliklerini nikah ile taçlandırmak isteyen çift, nikah masasına oturdu. Şakacı gelin nikahtan birkaç gün önce nikah memuru Cihan Pekmezci’yi arayarak, “Nikahta damada ‘hayır’ diyerek şaka yapmak istiyorum” dedi. Nikah memuru ise bu teklifi geri çevirmedi.

Nikah memuru, planı damada anlattı

Nikah memuru Pekmezci ise gelinin planını damat Recep Başol’a anlattı. Damat ile işbirliği yapan nikah memuru, nikah töreninde geline “Evlenmek istiyor musunuz” sorusuna “Hayır’lısıyla evet” yanıtını alınca “Maalesef bu nikahı iptal etmek zorundayım. Teşekkür ederim” diyerek nikah masasını terk etti.

Memurun masadan kalkması üzerine damat Recep Başol geline, “Bizi dışarıda uyarmadılar mı” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şakasını itiraf etmek zorunda kalan gelin ise “Hayır, ben demiştim ona” dedi.

Şakayı itiraf etmek zorunda kalan gelin, nikah memurunun masaya gelmesi üzerine “Bir dakika. Ödümü kopardınız” diyerek ağlamamak için kendini zor tuttu. Şakanın itiraf edilmesi üzerine kahkahalar havada uçuştu.

Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını alan gelin, sevincini cüzdanı elinde sallayarak gösterdi.