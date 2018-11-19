Dayanışma kahvaltısında buluştular

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve ilçenin en eski okulları arasında yer alan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında protokol, siyasi parti temsilcileri ve çok vatandaş bir araya geldi. Karşıyaka Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesinde düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Şahin, "Öncelikle okul aile birliğimiz tarafından her yıl rutin olarak düzenlenen dayanışma ve kaynaşma etkinliğimize uzaktan, yakından iştirak eden herkese yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Okul aile birliği üyesi arkadaşlarımız tarafından organizasyonu sağlanan programımızda elde edilen gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere harcamalar yapılmaktadır. Her zaman olduğu gibi bugünde bizlere destek veren tüm davetlilerimize katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programına; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, şube ve okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli, katıldı