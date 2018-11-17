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Dayı-yeğen arasında miras kavgası kanlı bitti

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dayı ile yeğeni arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dayı ile yeğeni arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti.


Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki aile arasında miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan dayı Nurettin Ş. ve oğlu İlhan Ş. ile miras yüzünden anlaşamayan yeğen Gökhan İ. akşamüzeri tartıştı. Kavganın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla yeğeni Gökhan İ.'nin ayak topuğuna iki el ateş ederek vurdu. Ayağından yaralanan Gökhan İ. ve kavga esnasında kafasından yaralanan İlhan Ş. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gökhan İ., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Gökhan İ. ve İlhan Ş.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Dayı Nurettin Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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