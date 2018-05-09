Dedektif öğrenciler, servis şoförlerinin hatalarını not aldı

Emniyet Müdürü Metin Turanlı ise "Çocuklarımız iz peşinde, gözümüz üstünüzde" diye paylaştı.

Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak’ta çeşitli programlar düzenlendi. Ortaokul öğrencileri de kent merkezinde trafik ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Bazı dedektif öğrenciler ise servis sürücülerinin hatalarını not aldı. Dedektif öğrenciler, "Yol boyunca telefonla konuştu", "Araçta sigara içti", "Telefonla mesajlaştı", "Emniyet kemerini hiçbir zaman takmıyor" notlarıyla servis araçlarının plakalarını Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile paylaştı.

Turanlı da notları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Henüz dedektiflerimiz için özel denetim formlarımızı yetiştiremedik. Olsun çocuklar bizim dilimizden yazıyorlar; ’Türkçe’ Osman abi kamera var mı araçlarda; bir bakalım mı? Özellikle servis şoförleri durumumuz iyi değil. Çocuklarımız iz peşinde; gözümüz üstünüzde" ifadelerine yer verdi.