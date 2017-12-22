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22 Aralık 2017 17:38

Define anlaşmazlığı cinayetinde 5 kişi gözaltında

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evde gelin ve kaynananın öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı.

Define anlaşmazlığı cinayetinde 5 kişi gözaltında

22 Aralık 2017 17:38


Alaplı ilçesinde hırsızlık için girildiği iddia edilen ve gelin ile kayınvalidesinin bıçaklanarak öldürüldüğü olay da, Alaplı jandarma ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı. Cinayetin alacak verecek ve define anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olay esnasında 60 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 26 yaşındaki Dilek Akyol ise aldıkları bıçak darbeleriyle öldürülmüş ve kavga sırasında Dilek Akyol’un eşi Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol saldırganlardan N.G.’yi yakalayarak elini ve ayağını bağladığı öğrenilirken, zanlıyı olay yerine gelen jandarmaya teslim ettikleri öğrenildi.


Olayın define anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, N.G.’nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Olayla ilgili N.G.’nin yanı sıra M.A., S.T., A.A. ve İ.S. ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.




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