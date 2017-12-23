Define kavgasında öldürülen gelin ve kaynananın cenazeleri defnedildi

Alaplı ilçesinde sabaha karşı 06.00 sıralarında Cambazlı Köyünde meydana gelen olayda Necati G. Cevdet A.’ya ait eve merdiven ile çıkıp pencereden içeri girdi. Gürültüye uyanan ev sakinleri ile boğuşma yaşayan Necati G. yanında bulunan bıçakla 29 yaşındaki Dilek A. ve kayınvalidesi Fatma A. ile Mehmet A.’yı yaraladı. Ağır yaralanan Dilek ve Fatma A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Necati G. ise Cevdet ve Mehmet A. tarafından etkisiz hale getirildi.

Alaplı Devlet Hastanesinde otopsileri tamamlanan Dilek A. ile Fatma A. için bugün Cambazlar köyünde cenaze töreni düzenledi. Olayın yaşandığı evin önünde helallik alınan Dilek ve Fatma A.’nın cenazeleri daha sonra kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cinayetin sebebi define çıktı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada saldırgan Necati G. ile M.A (37), İ.S. (39), S.T. (50), A.A.’nın (40) Cevdet A.’nın arazisine buldukları defineyi sakladıkları, bir süre sonra defineyi almaya geldiklerinde yerine bulamadıklarını bildirildi. Defineyi Cevdet A.’nın aldığını düşünerek dün sabah saatlerinde gizlice eve giren Necati G. yaşanan boğuşma sırasında Dilek ve Fatma A.’yı bıçaklayarak öldürürken, Mehmet A.’yı da yaraladı. Ev sahibi Cevdet ve Mehmet A. tarafından etkisiz hale getirilen Necati G. jandarma ekipleri tarafından teslim alınırken, olaya ilişkin M.A (37), İ.S. (39), S.T. (50), A.A.’nın (40) aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.