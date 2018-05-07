Defne işleme ve paketleme tesisi ön fizibilite toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya BAKKA Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Müdür Vekili Ozan Acun, Zonguldak, Ereğli ve Devrek TSO Başkanları ve çeşitli kurum temsilciler katıldı.

Defne İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite projesi hakkında bilgi veren BAKKA Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, Biz geçen yıl Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile 3 tane ürün üzerine yoğunlaşmıştık. Bunlardan bir tanesi defne bir tanesi kestane diğeri ise ıhlamurdu. Bu kapsamda bir dizi toplantılar gerçekleştirdik ve verilere baktık. Yapılan çalışmalar neticesinde defnenin potansiyelinin olduğu hem Bartın hem de Zonguldak’ta bu alanda bir takım faaliyetlerinin yürütüldüğü ve uzun vadede buradaki kapasitenin daha geliştirilebileceği ve daha fazla sonuç alınabileceği görüldü. Bu kapsamda bir firmayla sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında hem bölgedeki defnenin potansiyelinin belirlenmesi hem de bu kapsamda işleme paketleme tesisi yapılabilir mi bunun analizini yaptık. Bu yatırım gerçekleşirse nerelerde yapılabilir ve uzun vadede hangi ölçeklere kadar büyütebilir. Bir çalışma yapalım istedik. Bir ön fizibilite raporu ortaya çıkarttık” şeklinde konuştu.

Defne konusunda gelinen sürecin sevindirici olduğunu ifade eden Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, “Defne Bu çalışmanın buraya gelmesi sevindirici. Biz TTK’dac 55 bin kişinin çalıştığı zamanlarda maden ve kömür dışında hiçbir sektöre bakma ihtiyacı duyamadığımız dönemler yaşadık. Son 20 yılıdır kömürdeki geriye gidiş belli. Bizde bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının büyük desteğiyle sektörel çeşitliliğin sağlanması, Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesinde potansiyel vaad eden bütün alanların bilimsel yöntemlerle araştırılması ön fizibilite raporlarının hazırlanması ve bu alanlara özel sektör eliyle yatırımlar yapılması için bir gayretin içerisindeyiz. Bölgemizim yüzde 60^’ı ormanlardan oluşuyor diye başlarız fakat burdan ne kadar katma değer ne kadar istihdam el ediyoruz derseniz bu anlamda halimiz pek iç açıcı değildi. Biz Orman Bölge Müdürümüz Ahmet Sırrı Beşel ile birlikte öncelikle bu tomruk ve kereste alanında neler yapabiliriz diye kafa yormaya başladık. Umut ediyorum 1-2 sene içerisinde netice verecek. Odun dışı alanda potansiyel vaat eden bir alan BAKKA ile yaptığımız çalışmada odun dışı ürünlerde neleri ön plana çıkartırız hangilerinin potansiyeli var diye bir kafa yorduk. En hızlı ilerleyebilecek olan alanın defne alanı olduğunu tespit ettik. Ajansımız profesyonel bir firmayla bu ön fizibilite raporunu hazırlanmasını üstlendi. Bugün geldiğimiz nokta gayet iyi bir nokta bugün yapacağımız toplantıdan sonra bir yatırım fizibilite raporu ortaya çıkmış olacak. Biz bu süreçler boyunca oda olarak üzerimize düşen fizibilitesi hazırlanacak yatırımın hayata geçmesi noktasında sermaye sahipleri, finansörleri bu işin içine sokup inşallah bölgemize yeni bir istihdam, yeni bir katma değer alanı sağlayacağız" diye konuştu.

Toplantıda konuşmaların ardından firma yetkilileri tarafından Defne İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite raporu hakkında bilgiler verildi.