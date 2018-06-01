Demir Çelik fabrikasının korumalarla ‘yardımına’ tepki

Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. yönetimi her yıl olduğu gibi bu yılda mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyası yardımı yaptı. Demir Çelik Fabrikası’nın görevlendirdiği kişilerin yardım dağıtımları sırasında vatandaşları rencide etmesi tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaparak duruma tepki gösteren Bağlık Mahallesi Muhtarı Muhsin Aydın, seneye mahallesine demir çelik fabrikasından yardım istemediğini söyledi. Aydın açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Her yıl Ereğli Demir Çelik Fabrikası mahallelere Ramazan kolisi yardımı yapmaktaydı. Bu yıl yeni bir uygulama; 3 tane koruma memuru, 2 dağıtıcı kapılara gidiliyor. Neredeyse eve girecekler. İhtiyacı var mı yok mu? Polis memuru gibi vatandaşları rencide edip sorgu sual sorularak, ‘kaç para maaş alıyorsun, evin var mı? Araban var mı? Kaç çocuk var?’ gibi sorular soruldu. Sayın Erdemir G. Y. hanım sizlere hiç yakışmadı bu davranış. Uygulama seneye Bağlık Mahallesi’ne dağıtma istemiyorum. İnsanları üzdükten sonra kıymeti yok, geriye aldığınız 16 koliyi kar hanesine yazarsınız.”

Yaşanan olayın münferit olduğunu dile getiren Erdemir yetkilileri ise bu yıl dağıtımın koruma müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını belirterek sorun yaşanan vatandaşlardan özür dilendiğini dile getirdi.